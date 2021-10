16 doden bij crash parachutistenvliegtuig in Rusland

Bij een vliegtuigcrash in Centraal-Rusland zijn zestien mensen om het leven gekomen. De andere zes inzittenden raakten gewond, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In het tweemotorige vliegtuig, een Let L-410, zaten twintig parachutisten van een regionale vliegclub en twee bemanningsleden. Het toestel stortte neer in de omgeving van Menzelinsk, een stad in de Russische autonome republiek Tatarije.

De piloot zou geprobeerd hebben een noodlanding te maken. Er zijn berichten dat het toestel te zwaar beladen was of kampte met een technisch mankement.

Het toestel kwam terecht in landelijk gebied, zo'n 1100 kilometer ten oosten van Moskou: