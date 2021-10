Traditionele dans om laatste Formule 1-stoel nadert ontknoping

Het is een nazomertraditie in de Formule 1: de jacht op cockpits voor volgend seizoen. De stoeltjesdans nadert de ontknoping. Alleen Alfa Romeo heeft nog een vacature. Een overzicht van de gevulde Formule 1-stoeltjes. Mercedes: Lewis Hamilton / George Russell Mercedes is het enige topteam dat kiest voor nieuw bloed. George Russell is opgevist bij kweekvijver Williams. Valtteri Bottas wordt na vijf jaar trouwe dienst uitgezwaaid en gaat als Alfaman verder.

Lewis Hamilton (l) en George Russell zijn komend seizoen teamgenoten - Pro Shots

"Ik krijg veel gelukwensen van fans en collegacoureurs", zegt Russell. "Het is altijd mijn droom geweest om teamgenoot te worden van mijn jeugdidool en iedereen lijkt het me te gunnen." Max Verstappen kijkt met argusogen naar de aanstaande rijderswissel. "Lewis krijgt het zwaarder met George als teamgenoot." Red Bull Racing: Max Verstappen / Sergio Pérez Titelkandidaat Verstappen lag al vast en Pérez' contractverlenging moet voor stabiliteit zorgen. Dat de Mexicaan al acht races op rij het podium niet heeft gezien, begint wel te knagen. Pérez is schuldbewust. "Het is een seizoen met ups en downs. Ik merk nu pas hoe sterk Max is en sta versteld hoe hij één is met zijn auto. Ik heb goede resultaten nodig om mijn zelfvertrouwen op te krikken."

Quote Ik ben verrast dat ik mag blijven. Het is niet verdiend. Ik presteer wisselvallig en crash te vaak. Yuki Tsunoda

Hamvraag is hoe het afscheid van Honda verloopt. De motorleverancier keert de F1 de rug toe. De naam verdwijnt en het huwelijk is voorbij, maar de samenwerking blijft. "De know-how gaat niet verloren", belooft teambaas Horner. Het nieuwe 'Red Bull Powertrains'-project, de eigen motorenfabriek van Red Bull, krijgt beschikking over het intellectueel eigendom van de motoren. Bovendien neemt Red Bull Honda-racepersoneel over. Verstappen verwacht een zachte landing. "Ze doen alles om er een succesvolle overgang van te maken." McLaren: Lando Norris / Daniel Ricciardo Met een sprankelend rijdersduo is McLaren aan een opmars bezig. Ricciardo won verrassend in Italië en Norris liep in Rusland last-minute de champagnedouche mis. Hij verslikte zich in een regenbui. "We naderen de topteams en willen ons volgend jaar mengen in de titelstrijd', zegt Ricciardo.

Daniel Ricciardo won op Monza voor McLaren - AFP

De Australiër weet waar de achilleshiel zit. "We zijn niet overal sterk. Je kunt ook winnen als je niet de snelste auto hebt, maar op veel circuits komen we er nog niet aan te pas. Volgend jaar moeten we allround zijn." Ferrari: Charles Leclerc / Carlos Sainz Ferrari gaat door op de ingeslagen weg. "Dit is een tussenjaar. We zijn in opbouw", zegt sportief directeur Laurent Mekies. "We zetten nu stapjes. In de winter volgt de grote sprong." Leclerc is na een desastreus 2020 blij met de stijgende lijn. "We hebben net een motorupdate gekregen en alle beetjes helpen. Het is nog geen game-changer, maar we gaan de goede kant op." Alpine: Fernando Alonso / Esteban Ocon De Franse stal heeft een luxeprobleem. Voormalig kampioen Alonso en GP-winnaar Ocon blijven aan boord, maar aanstormend talent Oscar Piastri (20) klopt op een dichte deur. De Australische Alpine-protégé heeft de Formule 2-titel voor het grijpen, maar lijkt zich te moeten opmaken voor een tussenjaar.

Fernando Alonso is al 40, maar ook volgend jaar weer van de partij - ANP

"We hebben maar twee auto's en leveren ook geen motoren aan andere teams. Dat maakt het lastig", licht Alpineleider Budkowski toe. "Oscar is in beeld als reserverijder." Veteraan Alonso (40) wekt niet de indruk dat zijn einde nadert: "Als je bij de beste twee teams rijdt, sta je 95 procent van de races op het podium. Het maakt niet uit of je 20 of 45 bent." AlphaTauri: Pierre Gasly / Yuki Tsunoda Bij de tweede Red Bull-stal moet Gasly de druistige Tsunoda op sleeptouw nemen. De jonge Japanner is goudeerlijk. "Ik ben verrast dat ik mag blijven. Het is niet verdiend. Ik presteer wisselvallig en crash te vaak."

Yuki Tsunoda crashte onder meer tijdens de kwalificatie op Imola - EPA

Gasly heeft moeite frustratie te onderdrukken. De Fransman vindt dat hij een betere cockpit verdient. "Ik ben GP-winnaar, presteer beter dan ooit en wil naar een topteam. Ik wil kampioen worden en doe daar 24 uur per dag alles voor." Aston Martin: Sebastian Vettel / Lance Stroll De auto die vorig jaar vanwege de grotendeels gekloonde auto cynisch 'de roze Mercedes' werd genoemd is dit seizoen kleurloos. Viervoudig kampioen Vettel beseft dat het beter moet. "We willen terug naar de voorhoede van de middenmoot en hebben er de middelen voor." Aston Martin beschikt niet over het sterkste rijdersduo, maar het miljoenenbudget is een steun in de rug. Williams: Alex Albon / Nicholas Latifi Williams verliest kroonjuweel Russell en vult het gat met de door Red Bull-afgedankte Alex Albon. Max Verstappen is blij dat zijn ex-teamgenoot een nieuwe kans krijgt. "Misschien komt hij beter tot zijn recht in een omgeving met iets minder druk." Albons timing is prima. Na ploeterjaren heeft Williams de weg naar boven gevonden. Alfa Romeo: Valtteri Bottas / ? "Races winnen wordt lastig, maar ik ga Alfa naar voren helpen en krijg de leidende rol", zegt Bottas over zijn nieuwe liefde. De renstal met de enige vacature lijkt rustig de kat uit de boom te kijken, maar de schijn bedriegt. Het Amerikaanse raceteam Andretti is op overnamejacht en aast op een meerderheidsaandeel. Deze maand wordt witte rook verwacht. Inclusief de keuze voor de tweede rijder. Gegadigden zijn er in overvloed, maar Antonio Giovinazzi hoopt dat hij mag blijven. "Ik hoop dat ik niet lang in de wachtkamer hoef te zitten."

Valtteri Bottas wordt eerste coureur bij Alfa Romeo - AFP