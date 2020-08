Wekdienst 14/8: Actiedag Beiroet • Stille tochten voor Bas en voor Alice

Goedemorgen! De hele dag staat in het teken van hulp aan de slachtoffers in Beiroet, en vanavond is er een stille tocht voor de 24-jarige man die werd doodgeschoten op een Amsterdams strand.

Zon en wolken wisselen elkaar af en in de ochtend valt al wat regen. Vooral 's middags en 's avonds kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Het wordt met 24 tot 28 graden minder warm dan de afgelopen dagen. Dit weekend opnieuw enkele regen- en onweersbuien, bij maximaal een graad of 25.

Burgemeester Van Zanen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat personen die weigeren gehoor te geven aan de politie aangehouden worden. Dat gebeurde meer dan twintig keer. Woensdag was het ook al onrustig in de Schilderswijk.

Voor de tweede dag op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft de Mobiele Eenheid ingezet om de orde te herstellen. In de omgeving van de Vaillantlaan gooiden jongeren met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten, onder meer vanaf de daken. Daarbij sneuvelden ook twee ramen van politievoertuigen.

En dan nog even dit:

Man overleden die eerste digitale foto maakte: Russell Kirsch bouwde in 1957 een fotoscanner omdat hij benieuwd was of een computer ook naar de wereld zou kunnen kijken. Voor zijn eerste experiment gebruikte hij een babyfoto van zijn zoon Walden. De maker van de eerste digitale foto is op 91-jarige leeftijd overleden.