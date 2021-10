Ontruimingen bij branden in Den Helder en op Ameland

In Den Helder heeft gisteravond brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook.

Eén kamer is volledig uitgebrand. Na het blussen zijn alle andere kamers geventileerd, de bewoners daarvan konden daarna weer terug.

Er zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak is nog niks bekend.

Ameland

Op Ameland brak vannacht brand uit in hotel Dolorus. Volgens Omrop Fryslân is het vuur mogelijk ontstaan in de keuken, tegen de tijd dat de brandweer arriveerde sloegen er al vlammen uit het dak.

De brandweerlieden konden het vuur snel onder controle krijgen. Van de veertig gasten kon een deel niet terug naar hun kamers, voor hen is alternatief onderdak op het eiland gevonden.