Wekdienst 10/10: Irak naar de stembus • Veel Polen de straat op na uitspraak Hof

Maar eerst het weer: Vandaag start de dag koud en mistig. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 15 tot 17 graden. In de avond volgt meer bewolking en wat lichte regen.

Een man uit Kevelaer had onder invloed op de weg naast de landingsbaan gereden toen hij de macht over het stuur verloor. Nadat hij door het hek was gereden werd hij door de veiligheidsdiensten van het vliegveld op een taxibaan tot stoppen gebracht.

Op het Duitse vliegveld Weeze heeft een vliegtuig van Ryanair gisteravond de landing moeten afbreken nadat een auto door het hek was gereden. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er rekening werd gehouden met een aanslag op de luchthaven net over de grens bij Venray, maar de bestuurder bleek onwel te zijn geworden.

Ander nieuws uit de nacht:

Kurz weg als bondskanselier, maar Oostenrijk is nog niet van hem af: De vandaag afgetreden Kurz wil vanuit het parlement de strijd om de macht voortzetten. De andere partijen kunnen niet om zijn ÖVP heen, en die staat nog altijd achter hem.

Californië verplicht grote warenhuizen speelgoed genderneutraal aan te bieden: Er mogen nog wel speciale afdelingen voor jongens en meisjes zijn, maar daarnaast moet er een genderneutraal aanbod zijn.

Ministerie wil strengere regels tegen inzet kinderen door influencers: 'Familievloggers' brengen op sociale media hun gezinsleven in beeld. In sommige gevallen krijgen ze betaald om producten aan te prijzen.

En dan nog even dit:

In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Ze werd ruim vier jaar geleden ontvoerd door een groep die verbonden is aan Al Qaida. Volgens de Malinese president is de vrijlating te danken aan "de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten", maar hij gaf geen details.

Zo is onduidelijk of er losgeld is betaald. De afgelopen jaren verschenen meerdere video's waarin de Colombiaanse non hulp vroeg aan het Vaticaan. Na haar vrijlating zei ze dat ze al die jaren in goede gezondheid is geweest. De groep houdt nog altijd een aantal westerlingen vast, onder wie een Amerikaanse geestelijke en een Franse journalist.