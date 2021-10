Ontvoerde Colombiaanse non in Mali na ruim vier jaar vrijgelaten

In Mali is een ontvoerde Colombiaanse non vrijgekomen. Gloria Cecilia Narvaez werd begin 2017 ontvoerd door een groep die verbonden is aan al-Qaida. Dat gebeurde vlak bij de grens met Burkina Faso.

De Malinese interim-president Goita maakte bekend dat de non weer vrij is, maar gaf weinig details. Zo is onduidelijk of er losgeld is betaald. De vrijlating is volgens Goita te danken aan "de gezamenlijke inspanningen van verschillende inlichtingendiensten".

Op foto's op Twitter is te zien dat de president de non na haar vrijlating ontvangen heeft.