Zeker twintig doden bij aanval op markt in Noordwest-Nigeria

Bij een aanval op een markt in deelstaat Sokoto in het noordwesten van Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen. Gewapende mannen openden het vuur en staken auto's in brand.

Volgens Idriss Gobir, speciaal adviseur van de minister van Politiezaken in Sokoto, reden de mannen op motoren en schoten ze om zich heen. "Een groot aantal bendeleden doodde zeker twintig mensen en zette minstens negen voertuigen in brand", zei hij tegen persbureau Reuters. Een lid van het lokale parlement wijt de slachtoffers aan het gebrek aan beveiliging in de staat.

Al geruime tijd teisteren bendes het noordwesten van Nigeria. Sinds december worden met grote regelmaat schoolkinderen en dorpsbewoners ontvoerd, waarna losgeld wordt geëist. In delen van Sokoto en de omliggende deelstaten geldt een blokkade van het telecommunicatienetwerk om de bendes te ontregelen.

Afgelopen donderdag wisten beveiligers nog 187 mensen te bevrijden die waren ontvoerd door bendeleden in de aangrenzende deelstaat Zamfara.