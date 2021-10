Clayton verslaat na Noppert ook Price en wint World Grand Prix

Jonny Clayton heeft de World Grand Prix op zijn naam geschreven. In de finale in Leicester wees de darter uit Wales, die in de halve finales Danny Noppert had verslagen, zijn als eerste geplaatste landgenoot Gerwin Price overtuigend met 5-1 terug.

In de WGP dienen de darters ook met een dubbel te openen en dat ging Clayton duidelijk beter af. De winnaar van de Masters en de Premier League van dit jaar maakte vooral indruk in de derde set, met finishes van 170 en 164.

Price putte moed uit de zwaarbevochten winst van de vierde set, maar de vreugde was van korte duur: Clayton kwam op 4-1 door een 110-finish en denderde daarna door in de vijfde set. Daarin kwam hij met 2-0 voor dankzij een 152-finish.