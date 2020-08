Barça-Bayern vormt nieuwe episode in Duitse keeperstwist

"Oncollegiaal en niet slim", was de repliek van Neuer. De Bayern-keeper gooide nog wat extra olie op het vuur in een interview met het Duitse voetbaltijdschrift 11Freunde. "Welke trainer stelt niet zijn beste spelers op? Ik ben ervan overtuigd dat ik de beste ben", zei Neuer over de strijd met Ter Stegen.

Maar in Duitsland gaat het over slechts één ding: het duel der doelmannen. Marc-André ter Stegen (Barcelona) versus Manuel Neuer (Bayern München).

FC Barcelona-Bayern München, het is de kwartfinale van de Champions League waar het meest naar wordt uitgekeken. Internationale media zien het als een duel tussen de topscorers Lionel Messi en Robert Lewandowski, terwijl in Nederland vooral het vizier is gericht op Barça-middenvelder Frenkie de Jong en wellicht Bayern-talent Joshua Zirkzee.

"Ik wil mezelf absoluut niet met Ter Stegen vergelijken, laat dat duidelijk zijn", zegt Westerveld. "Maar de situatie doet me wel denken aan mij en Edwin van der Sar. Ik was een goede keeper, zat in de lift bij Liverpool en kwam voor mijn gevoel steeds dichter bij spelen in Oranje. Alleen Van der Sar was er ook. En die was beter."

"Het is hetzelfde als keeper zijn in Spanje en je hebt Iker Casillas voor je. Of in Italië met Gianluigi Buffon. Dat is het probleem dat Ter Stegen heeft. Al zal hij echt het gevoel hebben dat hij minimaal gelijkwaardig is aan Neuer. Dat was bijvoorbeeld bij mij en Van der Sar niet het geval. Daarom kon ik de situatie makkelijker accepteren."

Volgens Westerveld zal Ter Stegen geduld moeten hebben, want het kan nooit lang meer duren voor er een wisseling van de wacht plaatsvindt in Duitsland. "Voor mij is Neuer momenteel de meest complete keeper van de wereld. Hij voldoet aan alle eisen waaraan een topkeeper moet voldoen. Maar ik denk dat Ter Stegen nu zó goed is, dat er een moment komt dat hij Neuer voorbijgaat."