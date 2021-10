Aanhouding Youssef T. roept de vraag op: moeten regels worden aangepast?

Moeten de regels voor advocaten worden aangepast? Het is een vraag die opkomt na de aanhouding van Youssef T. - de advocaat en neef van Ridouan Taghi - afgelopen vrijdag. Hij zou met Taghi hebben gesproken over drugshandel en een ontsnapping uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), waar Taghi zit.

Demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) zinspeelde na de arrestatie van T. al op het aanpassen van de regels. Advocaat en strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops zegt in Nieuwsuur: "Ik vind het gevaarlijk om het systeem op de schop te gooien op basis van dit ene incident."

"Het zou heel ernstig zijn als je preventief advocaten uitsluit, alleen maar door een familierelatie of een vermoeden dat een advocaat de communicatie met zijn cliënt zou misbruiken. Dat is ook niet toegestaan in het Europese recht", zegt Knoops. "De vrijheid van advocaatkeuze is een groot goed."

'Screening'

Toch denkt Knoops dat er iets zou kunnen veranderen: een 'screening' van advocaten, zou volgens hem van waarde kunnen zijn. Hij doelt daarbij op een systeem van het Internationaal Strafhof. "Daar kunnen advocaten alleen worden toegelaten tot de verdediging, als ze niet alleen voldoen aan de hoogste kwaliteits- maar óók aan de hoogste integriteitseisen."

Advocaten moeten zich dan opgeven voor een lijst, waarna een interne commissie een screening uitvoert. "Dat gaat verder dan: je hebt je bul gehaald en een bepaald aantal jaar ervaring. Er wordt ook gekeken naar je staat van dienst. Heb je bijvoorbeeld een tuchtklacht, dan kom je al niet in aanmerking voor zo'n lijst", zegt Knoops.