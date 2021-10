Protesten in Rome tegen invoering coronapas op werkvloer

Demonstraties in Rome - Reuters

In Rome zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen de invoering van de zogenoemde green pass op de werkvloer. Een groep mensen viel daarbij een kantoor van een vakbond binnen en richtte daar vernielingen aan. Ook elders in de Italiaanse hoofdstad is hier en daar een grimmige sfeer ontstaan, zegt correspondent Heleen D'Haens. Eerder op de dag waren naar schatting 10.000 mensen aanwezig bij een luidruchtig protest op het Piazza del Popolo. Enkele betogers zwaaiden met spandoeken met teksten als 'Vrijheid!' en 'Haal je handen van ons werk af!'. Een aantal betogers raakte slaags met de politie, die met wapenstokken zwaaide. Onder de demonstranten waren ook leden van de neo-fascistische beweging Forza Nuova, die zich vaker mengt in betogingen tegen de coronapas. 'Onaanvaardbare intimidatie' Demonstranten die in de richting trokken van het kantoor van premier Draghi, in het centrum van Rome, zijn vanavond door de politie tegengehouden. Met politiebusjes en waterkanonnen is de toegang tot het regeringsgebouw geblokkeerd. Dat zie je in onderstaande video, net als het bestormen van het vakbondsgebouw:

Onrust in Rome na protest tegen coronapas op de werkvloer - NOS

Draghi spreekt in Italiaanse media van "onaanvaardbare intimidatie" door de betogers. Ook alle Italiaanse politieke partijen veroordelen het geweld. Vanaf vrijdag is de pas verplicht voor werknemers om op de werkvloer te komen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hoge boetes verwachten als ze zich niet aan de maatregel houden. Met de pas toont iemand aan ten minste een coronavaccinatie te hebben gehad, recent is hersteld van covid-19 of niet langer dan 48 uur geleden een negatief testresultaat heeft. De pas is al verplicht in musea, sportscholen, overdekte horeca en in het openbaar vervoer en op binnenlandse vluchten.