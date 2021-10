Ministerie wil strengere regels tegen inzet kinderen door influencers

Het kabinet wil met ouders, pedagogen en andere betrokkenen in discussie over de inzet van kinderen bij het aanprijzen van producten door influencers. Ook komt er een meldpunt waar mensen vermoedens van misstanden kunnen doorgeven. Dat zei demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het tv-programma Kassa.

In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's. Op sociale media worden die regels niet altijd nageleefd. 'Familievloggers' brengen op sociale media hun gezinsleven in beeld. In sommige gevallen krijgen ze betaald om producten aan te prijzen. Als daar vaak kinderen bij worden ingezet, moet bij de Inspectie SZW een ontheffing worden aangevraagd, maar dat gebeurt veelal niet.

Kassa gaf als voorbeeld de inzet van de 4-jarige Claire Meiland van de gelijknamige familie uit de realityserie Chateau Meiland. Van de inspectie mag ze niet meer dan zes keer per jaar op televisie komen, maar ze wordt op Instagram wel ingezet om aan reclames mee te doen.

Grijs gebied

"Het is een grijs gebied", zei staatssecretaris Wiersma in het tv-programma. "Als iemand een keer 10 procent korting krijgt als ze haar kind in een shirtje van een bepaald merk laat zien, vinden we dat niet erg."

Dat wordt anders als kinderen structureel worden ingezet. "Als je buiten aan het spelen bent en je moet binnenkomen om een filmpje over appelmoes op te nemen, en niet een keer maar tien keer, dan wordt het gewoon werk. Dan is het commercieel en dan is er sprake van kinderarbeid. We willen dat dat nog duidelijker wordt."

De Inspectie SZW is een onderzoek begonnen om te kijken hoe de regels moeten worden aangepast. De inspectie gaat daar begin volgend jaar met ouders, pedagogen en andere betrokkenen over in gesprek. Op korte termijn komt er een meldpunt waar mensen terechtkunnen als ze iets zien wat in hun ogen niet door de beugel kan.