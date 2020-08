Verstappen, meester van de bandenstrategie, wil Mercedes weer blaren bezorgen

Max Verstappen na zijn eerste zege in de Formule 1, in 2016 op het circuit van Barcelona - ANP

Ruim vijf maanden na de wintertestweken, waarin de nieuwe bolides voor het eerst hun opwachting maakten, is de Formule 1 terug in Catalonië. De zesde grand prix van het seizoen staat op het programma op een circuit dat voor geen enkele F1-coureur geheimen heeft. En al helemaal niet voor Max Verstappen. "Ik denk dat ik hier ongeveer een miljoen rondjes heb gereden." Verstappen boekte in mei 2016 zijn eerste F1-zege in Catalonië, maar een speciale band met het circuit heeft hij niet echt. "Het is een leuke baan, maar we rijden elk seizoen op heel veel leuke circuits. Hier liggen mooie herinneringen, maar het is niet zo dat ik steeds aan die zege terugdenk als ik hier arriveer." De door corona overhoop gegooide F1-kalender heeft tot gevolg dat de Spaanse grand prix nu hartje zomer wordt verreden. De brandende hitte kan Verstappen - net als vorige week in Engeland - in de kaart spelen. "Elk team heeft last van de hoge temperatuur. Normaal racen we hier in mei. De banden krijgen het nu zwaarder te verduren en je hebt minder grip."

Max Verstappen zit Lewis Hamilton op de hielen - NOS

Vier dagen na zijn sensationele zege op het snikhete Silverstone is de Britse grand prix voor Verstappen alweer een gesloten boek. "Ik ben blij dat ik tweede sta in de WK-stand, maar het moet nog een tree hoger", zegt de 22-jarige Nederlander. "Er is weinig veranderd. We moeten nog sneller worden. Onze auto wordt beter, maar het zijn kleine stapjes. De auto is goed op dreef in warme omstandigheden, zeker als Pirelli de zachte bandensamenstelling kiest. Dat helpt ons erg." Verstappen won op Silverstone omdat hij de bandenslijtage binnen de perken hield. "Mercedes had veel last van blaren, ik niet. Dat was doorslaggevend. Met blaren kun je niet pushen." De teamleiding overlaadde Max met complimenten voor het 'managen' van zijn banden. Een kwestie van ervaring, zegt Verstappen. "Ik ben er steeds beter in geworden. Je moet weten wanneer je moet pushen en wanneer juist niet."

Quote Ik hoop dat Hamilton en Bottas hier weer last krijgen van blaren Max Verstappen

Verstappen beschouwt zijn zege als een teamprestatie. "Geweldig en onverwacht. Zo zie je maar wat je kunt bereiken als je je schouders eronder zet en eindeloos doorgaat. Aanvankelijk dacht ik dat Mercedes het rustig aan deed en niet het achterste van de tong liet zien", reconstrueert Verstappen. "Ik zat te wachten tot Mercedes een gat zou slaan, maar dat gebeurde niet. Ze konden niet hun normale tempo rijden. Daarna was het was vrij eenvoudig de race controleren." Hamilton op drie wielen "Ik hoop dat Hamilton en Bottas hier weer last krijgen van blaren", zegt Verstappen, die Mercedes nog steeds beschouwt als het te kloppen team. "Barcelona is heel anders dan Silverstone. Bovendien rijden we met dezelfde, hardere bandensamenstelling als tijdens het eerste raceweekend in Engeland." De eerste van de twee races in Engeland werd begin deze maand weliswaar gewonnen door Hamilton, maar de wereldkampioen kroop toen door het oog van de naald. Een klapband in de laatste ronde nekte hem bijna. Op drie wielen hobbelde Hamilton over de finish, net voor de aanstormende Verstappen. Teamgenoot Bottas had minder geluk. Een lekke band in de slotfase ruïneerde zijn race.

Met een lekke linker voorband rijdt Lewis Hamilton naar de zege op het circuit van Silverstone - ANP