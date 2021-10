Dallinga kopt Excelsior bij oude club FC Emmen naar koppositie

Excelsior heeft door een 1-0 zege bij FC Emmen de koppositie in de eerste divisie overgenomen van FC Volendam. Topscorer Thijs Dallinga kopte op aangeven van Marouan Azarkan in de 32ste minuut het winnende doelpunt achter doelman Michael Brouwer.

Voor ex-Emmen-speler Dallinga was het zijn tiende goal in tien competitiewedstrijden dit seizoen. Excelsior-doelman Stijn van Gassel voorkwam in het restant van de wedstrijd dat Emmen op gelijke hoogte kon komen. De partij werd in de extra tijd kort stilgelegd nadat de gemoederen hoog waren opgelopen.