Taliban vragen VS om vrijgeven bevroren banktegoeden

De Taliban hebben de Verenigde Staten gevraagd om de bevroren tegoeden van Afghanistan weer vrij te geven. De minister van Buitenlandse Zaken van de Taliban, Amir Chan Motaki, heeft dat gezegd tegen het Afghaanse persbureau Bakhtar.

Vertegenwoordigers van de Taliban en hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers spraken elkaar vandaag voor het eerst sinds de terugtrekking van de VS uit Afghanistan. Dat gesprek was in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Nadat de Taliban de macht hadden overgenomen in Afghanistan werd zo'n 9 miljard dollar (7,78 miljard euro) aan banktegoeden in het buitenland bevroren. Die maatregel willen de Taliban nu dus van tafel, en verder vroegen ze in Doha nogmaals om humanitaire hulp.

Volgens Motaki hebben de Amerikanen hulp toegezegd rond de distributie van coronavaccins. Washington heeft nog geen commentaar gegeven op de gesprekken.

Geen erkenning regime

Eerder zei een woordvoerder van de VS al dat de gesprekken niet moeten worden gezien als een erkenning van het extremistische regime. Dat kan volgens de zegsman pas gebeuren als de Taliban laten zien dat ze een betrouwbare gesprekspartner zijn.

Voor de VS was het vooral van belang om te praten over een veilige evacuatie van Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen. Daarnaast wilde Washington er bij de Taliban op aandringen om van Afghanistan niet opnieuw een vrijplaats te maken voor terroristische organisaties als al-Qaida.