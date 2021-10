Dode bij schietpartij bij café in Utrecht, oploop van omstanders

In Utrecht is bij een schietpartij een man omgekomen. De schutter is op de vlucht geslagen en wordt door de politie gezocht. De schietpartij was bij een café aan de Vleutenseweg, in de buurt van het Majellapark.

Wat aan het incident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Enige tijd na de schietpartij meldde zich iemand in het ziekenhuis. Mogelijk is dat een tweede slachtoffer, zegt de politie.

Bij het café verzamelden zich na de schietpartij zo'n 200 mensen, meldt RTV Utrecht. Daarbij kreeg een aantal mensen ruzie. De politie heeft hen uit elkaar gedreven.