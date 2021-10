Treffer Zahavi niet genoeg voor Israël, Schotland wint in blessuretijd

Voor ruim 50.000 toeschouwers op Hampden Park opende PSV-aanvaller Eran Zahavi met een prachtige vrije trap al in de 5de minuut de score. John McGinn maakte gelijk, maar via Munas Dabbur kwamen de bezoekers weer op voorsprong.

In een rechtstreeks duel om de tweede plaats in WK-kwalificatiegroep F heeft Schotland Israël door een late goal van Scott McTominay met 3-2 verslagen. De Schotten staan met veertien punten nu comfortabel tweede achter koploper Denemarken. Israël heeft vier punten minder.

Na een forse overtreding op Billy Gilmour kreeg Schotland op slag van rust een strafschop. Doelman Ofir Marciano, onder contract bij Feyenoord, wist wel raad met de penalty door het midden van Lyndon Dykes en voorkwam de gelijkmaker. Dykes maakte zijn fout na rust goed met de 2-2.

Die stand bleef tot ver in blessuretijd op het scorebord staan, maar na een door Jack Hendry verlengde corner werkte Scott McTominay de bal bij de tweede paal in het doel en ontplofte Hampden Park. De Faeröer - Oostenrijk en Moldavië - Denemarken zijn om 20.45 uur de andere wedstrijden in deze groep.

Van 't Schip en Zweden blijven in spoor Spanje

Bondscoach John van 't Schip heeft met Griekenland een benauwde 2-0 zege geboekt bij Georgië in WK-kwalificatiegroep B. Tasos Bakasetas benutte in de 90ste minuut een strafschop en Dimitrios Pelkas maakte er vijf minuten later nog 2-0 van.