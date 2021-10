Engeland en Denemarken denderen door in WK-kwalificatie

Engeland heeft in WK-kwalificatiegroep I met 5-0 gewonnen bij Andorra. Het was voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate de zesde zege in zeven wedstrijden. Denemarken behield met een 4-0 zege in en tegen Moldavië de maximale score na zeven wedstrijden. Het doelsaldo van de Denen is 26 voor en 0 tegen.

Phil Foden stond aan de basis van de eerste interlandgoal van Ben Chilwell en leidde met een prachtpass ook de 2-0 in van Bukayo Saka, die na een knappe aanname fraai afrondde. Tammy Abraham tikte op aangeven van Jadon Sancho na rust de derde goal binnen.

Via James Ward-Prowse, die een strafschop miste maar de rebound wel benutte, liep Engeland verder uit en Jack Grealish bepaalde de eindstand op 5-0. De assist kwam bij die laatste goal met een verre uitworp op naam van doelman Sam Johnstone.