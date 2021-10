Geen straf, wel grensoverschrijdend gedrag van ex-turnbondscoach Wiersma

De commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft oud-bondscoach Gerben Wiersma schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. In april werd Wiersma door de tuchtcommissie van het ISR nog vrijgesproken. Hij krijgt geen straf opgelegd.

Vijf oud-turnsters hadden bij het ISR melding gemaakt van vermeend grensoverschrijdend gedrag door Wiersma. Hij zou onder andere turnsters hebben uitgescholden en blessures hebben genegeerd.

"Na onderzoek is gebleken dat de ongewenste gedragingen van mij zowel in aantal als in ernst zeer beperkt zijn geweest", zegt Wiersma in een reactie. Volgens de commissie van beroep heeft hij niet doelbewust gehandeld en kan hem slechts in zeer beperkte mate een verwijt worden gemaakt.

Hij wijst erop dat er na 2010/2011 geen meldingen over grensoverschrijdend gedrag zijn geweest en dat hij een van de initiatiefnemers is geweest voor een cultuuromslag in het turnen in 2012.

"Toen ik in april werd vrijgesproken heb ik aangegeven dat het me raakt dat er turnsters zijn met negatieve ervaringen en kennelijk deels met mij. Alhoewel ik geen straf opgelegd krijg, had ik wel gerekend op bevestiging van de vrijspraak."

Vooruitlopend op de uitspraak legde Wiersma begin dit jaar zijn functies bij turnbond KNGU neer. Hij was sinds 2008 werkzaam als bondstrainer.

Misstanden in turnen

Vorig jaar zomer betekende een interview van turncoach Gerrit Beltman, die bekende jonge turnsters te hebben mishandeld en vernederd, het begin van een stortvloed aan onthullingen over misstanden in het turnen.

Meer dan 200 slachtoffers maakten melding van misstanden die de laatste 35 jaar plaats zouden hebben gevonden in zowel breedte- als topsport.

Meerdere topcoaches, zoals als Vincent Wevers, Patrick Kiens en Frank Louter, werden vanwege de verdenkingen van wangedrag door de turnbond opzijgezet.