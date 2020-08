BS geëerd met expo in Bijenkorf, maar er is ook kritiek

Een beeltenis van een gevallen strijder, die in zijn hand nog trouw het vaandel omklemd. Het staat symbool voor de acties van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), waarover vandaag een tentoonstelling opent in de Bijenkorf in Amsterdam.

De BS werd in september 1944 opgericht en was een bundeling van verzetsgroepen. Omdat vorige week de BS werd ontbonden, is het tijd om Nederlanders in te lichten over het werk dat deze organisatie heeft verricht, dacht de samensteller van de tentoonstelling, de Sectie Voorlichting bij de Staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten.

Vorige week nam Prins Bernhard, die bevelhebber was van de BS, al een kijkje bij de tentoonstelling. Nu mag ook het publiek langskomen.

Maquette 'air-dropping'

"Bij de rondgang over de tentoonstelling trekt de maquette 'air-dropping' de aandacht, die een duidelijk beeld geeft over hoe 's nachts, door middel van aan parachutes bevestigde grote bussen, radiotoestellen, wapens en munitie werden neergelaten", zag een verslaggever van De Nieuwe Dag. Op grammofoonplaten is te horen hoe het contact verliep tussen de geallieerde vliegtuigen en de verzetsstrijders aan grond.

De sabotagewerkzaamheden van het verzet, zoals de aanslagen op treintransporten en bevolkingsregisters, zijn uitvoerig uitgebeeld in foto's en materiaal. Dat geldt ook voor de falsificatiewerkzaamheden, zoals het namaken van persoonsbewijzen en stamkaarten.

"Een zeer voornaam onderdeel vormt ook de inlichtingendienst," schrijft de verslaggever, "welke de bewegingen en gedragingen van de vijand controleerde en rapporteerde en aldus de grondslag vormde niet alleen van allerlei sabotagedaden, maar ook doelen aanwees voor vliegtuigaanvallen".

Fases in foto's

Toen de geallieerde opmars in Nederland begon en de oorlogshandelingen hier oplaaiden, mengde de BS zich openlijk in de strijd. "Ook hiervan geven talrijke foto's een duidelijk beeld, evenals van de volgende fase, onmiddellijk nadat de vijand verdreven was, toen de ondergrondse strijders als stoottroepen hun taak voortzetten." Richting het einde van de tentoonstelling komt een vrolijkere fase aan bod: de bevrijding van Nederland.