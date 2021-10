Van Schip en Havik zorgen voor daverend slotakkoord EK, ook Hoogland zegeviert

In 2019 won het duo al zilver op de koppelkoers. Goud was er voor Nederland voor het laatst in 2007 toen Peter Schep en Jens Mouris in Alkmaar de Europese titel veroverden.

Later deed de baanwielrenner dat nogmaals, in eerste instantie reed hij weg om op het oog punten te sprokkelen, maar de Nederlanders pakten nog een ronde en verdedigden de voorsprong met verve.

Op de slotdag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen heeft de Nederlandse baanwielrenploeg nog twee gouden medailles veroverd. Jeffrey Hoogland won op de keirin het goud, in de koppelkoers reden Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik na tweehonderd ronden naar de Europese titel.

Op de keirin versloeg Hoogland in een spannende finale zijn rivaal en teamgenoot Harrie Lavreysen. In de finale was er even contact tussen Lavreysen en de Rus Michail Jakovlev, waardoor de Nederlander naar de buitenkant van de baan werd gedwongen. Het was zelfs voor de alleskunner te veel om zichzelf terug te vechten.

De 28-jarige Hoogland pakte niet eerder op de keirin een internationale medaille en was geen favoriet. In tegenstelling tot Lavreysen die dit EK al goud had gepakt op de teamsprint en de sprint en aasde op een herhaling van zijn hattrick van de WK van 2020.

Hoogland won van kop af. Op de meet hield hij de jonge Fransman Tom Derache (22) nog net achter zich.

Domper

Bij de vrouwen lukte het Shanne Braspennincx niet de keirinfinale van de EK te bereiken, in de halve finale werd ze vierde. Een domper voor Braspennincx die twee dagen geleden nog verrassend het goud won op de sprint, maar op het onderdeel waar ze op de Olympische Spelen in Tokio in uitblonk, kreeg ze het op de EK niet voor elkaar.

Bondscoach Hugo Haak kijk terug op een succesvol toernooi. "Dat je hier weer zo dominant bent, laat ongekende klasse zien en dat had ik niet verwacht", zegt Haak na afloop van de EK. "We zien hierheen gegaan om lol te hebben in het fietsen en om met het team te presteren, dat het zo uitpakt verbaast mij."

Op de sprintonderdelen haalde de Nederlandse baanwielrenners zes gouden en twee zilveren medailles binnen, daarnaast kwam er nog een gouden (Hoogland op de kilometer), een zilveren (Vincent Hoppezak op de de scratch) en een bronzen medaille (Lonneke Uneken op de puntenkoers) bij.

Over anderhalve week kunnen de baanwielrenners zich alweer melden in Turkmenistan, dan begint daar de WK baanwielrennen.