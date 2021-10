Hoogland grijpt Europese titel keirin, Lavreysen komt er niet aan te pas

Op de slotdag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen heeft Jeffrey Hoogland het goud veroverd op de keirin. Hij versloeg in de finale onder anderen Harrie Lavreysen.

In de finale was er even contact tussen Lavreysen en de Rus Michail Jakovlev, waardoor de Nederlander naar de buitenkant van de baan werd gedwongen. Het was zelfs voor de alleskunner te veel om zichzelf terug te vechten.

De 28-jarige Hoogland pakte niet eerder op de keirin een internationale medaille en was geen favoriet. In tegenstelling tot Lavreysen die dit EK al goud had gepakt op de teamsprint en de sprint en aasde op een herhaling van zijn hattrick van de WK van 2020.

Hoogland won van kop af. Op de meet hield hij de jonge Fransman Tom Derache (22) nog net achter zich.

Domper

Bij de vrouwen lukte het Shanne Braspennincx niet de keirinfinale van de EK te bereiken, in de halve finale werd ze vierde. Ook Hetty van Wouw haalde de finale niet, de twee vrouwen werden uiteindelijk respectievelijk zevende en achtste in het keirintoernooi.

Een domper voor Braspennincx die twee twee dagen geleden nog verrassend het goud won op de sprint, maar op het onderdeel waar ze op de Olympische Spelen in Tokio in uitblonk, kreeg ze het op de EK niet voor elkaar.

Bekijk hieronder hoe de baanwielrenners de halve finales reden op de EK in Grenchen