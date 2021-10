Domper voor olympisch keirinkampioen Braspennincx, mannen wel naar finale

Braspennincx won twee dagen geleden nog verrassend het goud op de sprint, maar op het onderdeel waar ze op de Olympische Spelen in Tokio in uitblonk, kreeg ze het op de EK niet voor elkaar. Ook Hetty van Wouw lukte het niet door te dringen tot de finale, zij werd laatste.

Op de slotdag van de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen is het de vrouwen niet gelukt zich te kwalificeren voor de finale op de keirin. Een domper voor de olympische keirinkampioen Shanne Braspennincx die in de halve finale vierde werd.

In de eerste halve finale reed Lavreysen met een ogenschijnlijk gemak over de andere renners heen, hij kwalificeerde zich als eerste. Goed voorbeeld, doet volgen want ook Hoogland kwam in de tweede halve finale als eerste over de meet.

Later vanavond, rond de klok van 19.15 uur, komen zij in actie in de finale van het keirintoernooi. De vrouwen strijden om plaats zeven tot en met twaalf op de keirin. De dag en daarmee ook deze EK wordt afgesloten met de koppelkoers bij de mannen, Youri Havik en Jan Willem Schip doen daar een gooi naar een medaille.