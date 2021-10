Danjuma na drie jaar terug in Oranjeselectie als vervanger van Gakpo

Voor Danjuma betekent het een rentree bij de Oranjeselectie. Hij debuteerde op 13 oktober 2018 in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0) en tekende drie dagen later voor de gelijkmaker in een oefenwedstrijd in en tegen België (1-1). Daarna werd de oud-speler van Bournemouth, Club Brugge, NEC en (Jong) PSV niet meer opgeroepen.

Dat Danjuma na vijf doelpunten (vier in la Liga, één in de Champions League) in acht wedstrijden voor Villarreal in beeld was bij de bondscoach was al bekend. "Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is", zei Van Gaal afgelopen maandag.