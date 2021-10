Spaanse aartsbisschop verontschuldigt zich voor sexy video in kathedraal

De aartsbisschop van Toledo in Spanje heeft zijn excuses aangeboden aan beledigde rooms-katholieken voor de opnames van een muziekvideo in de kathedraal. In de clip zijn een man en een vrouw te zien die heupwiegend tegen elkaar aan schuren in de 13e-eeuwse kerk.

In de videoclip van het nummer Ateo (Spaans voor atheïst) dansen de Spaanse rapper C. Tangana en de Argentijnse zangeres Nathy Peluso sensueel met elkaar. Zij worden van een afstandje begluurd, onder meer door een priester. Verderop in de video is de zangeres naakt te zien, met haar geslachtsdelen geblurd, terwijl ze het afgehakte hoofd van de rapper vasthoudt.

Ook trekt de rapper aan haar haren. Dat is een verwijzing naar een van de schilderijen in de kathedraal. Daarop is een duivel te zien die aan het haar van een vrouw trekt om te voorkomen dat ze verlossing bereikt. Het schilderij wordt als achtergrond gebruikt in de video.

Bekijk hier de videoclip: