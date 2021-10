Zeilster Jonker verovert zilver bij EK Laser Radial

Zeilster Maxime Jonker is als tweede geëindigd bij de EK Laser Radial in Bulgarije. Het was haar derde zilveren medaille op een titeltoernooi: bij de EK van 2018 en de WK van 2020 eindigde ze als tweede achter Marit Bouwmeester.

Bouwmeester, de olympisch kampioene van 2016 en viervoudig Europees en wereldkampioene was er in Varna niet bij.

Jonker begon matig (de 24ste en 18de plaats in de eerste twee races bleken na tien races haar schrapresultaten), maar klom daarna op naar de vierde plaats in de stand.

Zaterdag won ze de slotrace en ging ze Vasileia Karachaliou (16de) en Line Host (18de) voorbij. De titel ging naar de Poolse Agata Barwinska, die in 2020 brons won.