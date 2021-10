Neptunus na zege in Rotterdam terug in strijd om honkbaltitel

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben hun achterstand in de Holland Series tegen titelverdediger L&D Amsterdam verkleind tot 2-1. Na twee nederlagen werd zaterdag in eigen stadion met 2-0 gewonnen.

De best-of-seven-serie gaat zondagmiddag om 14.00 uur verder in Amsterdam met de vierde wedstrijd. Deze wedstrijd zenden we live uit via de stream op NOS/nl/NOS-app en op NPO 1.

Amsterdam wist er zaterdagmiddag niets tegenover te stellen. Neptunus-werper Kevin Kelly, die net als Martis negen innings op de heuvel stond, kreeg maar één honkslag tegen.

Vijfvoudig kampioen Amsterdam was in 2019 de laatste kampioen van Nederland. Vorig jaar gooide de coronapandemie roet in het eten. Neptunus, 19-voudig kampioen, was de zes seizoenen daarvoor met de landstitel aan de haal gegaan.