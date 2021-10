Nog geen wederopbouw in Gaza: 'Waarom zouden ze ons wél helpen?'

Een van de prominentste verwoeste gebouwen is de Jalaa-toren, met de redacties van tv-zender Al Jazeera en persbureau AP. Israël bombardeerde het gebouw op 15 mei, naar eigen zeggen omdat Hamas er een inlichtingenkantoor zou hebben. Israël zegt daar bewijs voor te hebben, al is dat nooit openbaar gemaakt.

Het was van allerlei kanten beloofd: deze maand zou de wederopbouw van de Gazastrook beginnen, na de korte maar hevige oorlog die Israël en Hamas dit voorjaar uitvochten. Maar behalve een paar Egyptische bulldozers die puinruimen, is er van wederopbouw nog weinig te zien. Niet dat er niets te doen zou zijn: door het hele gebied zijn duizenden huizen weggevaagd.

De mediatoren is een van de vele gebouwen die bij het geweld in mei met de grond gelijk werden gemaakt. In totaal werden in Gaza 2200 woningen volledig verwoest, volgens cijfers van Hamas, de militante organisatie die Gaza bestuurt. Nog eens 37.000 huizen raakten beschadigd. Ruim 250 Palestijnen werden tijdens de vijandelijkheden gedood, aan Israëlische kant vielen 13 slachtoffers.

Geen geld, geen spullen

Voor de wederopbouw in Gaza is veel geld nodig: in eerste instantie zo'n 300 tot ruim 400 miljoen euro, berekende de Wereldbank deze zomer. In oktober zouden de werkzaamheden beginnen, maar er gebeurt nog heel weinig. Dat komt vooral door twee dingen: een gebrek aan geld en een beperkte toegang tot bouwmaterialen.

Aan financiering zou eigenlijk geen gebrek moeten zijn. Na de wapenstilstand zegden diverse landen al snel een flinke zak geld toe. Zo beloofden Egypte en Qatar elk een half miljard dollar voor de wederopbouw in Gaza.

Maar van alle beloftes komt nog weinig terecht, ziet ook de Nederlandse VN-diplomate Yvonne Helle. "De hulp stagneert enorm", zegt Helle, die het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in de Palestijnse gebieden leidt. "Er is vergeleken met eerdere oorlogen heel weinig interesse van de internationale gemeenschap om de wederopbouw te steunen. Ook het beloofde geld vanuit Egypte blijft uit. Landen komen niet over de brug, dat is best wel somber."

Weinig vertrouwen

Veel Palestijnen hebben dan ook weinig vertrouwen in de wederopbouw. "In de vorige oorlog van 2014 zijn ook veel mensen hun huizen kwijtgeraakt", zegt Suzan Jarousha, die dit voorjaar met haar familie dakloos werd. "De huizen van die mensen zijn nog niet eens allemaal heropgebouwd. Waarom zouden ze ons dan wel helpen?" Het verhaal van de toren waar Suzan Jarousha woonde is hierboven in de video te zien.