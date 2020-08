Zelfs Rottum bleef de oorlog niet gespaard

Het Waddeneilandje mag dan piepklein zijn en nauwelijks bewoond (het gezin Toxopeus en enkele werknemers), in 1940 werd er toch een detachement militairen naartoe gestuurd vanwege de strategische ligging in de Eemsmonding. Zij gingen ervan uit dat de oorlog aan hen voorbij zou gaan, maar Rottum bleek prioriteit te hebben voor de Duitsers.

De Duitsers drongen er bij de Nederlanders op aan het eiland zonder verzet over te geven. "Daar stonden we. Wat moesten we doen? Vechten zonder enige kans op hulp van de vaste wal of Terschelling? Het zou gelijk staan met zelfmoord."

De mannen lieten zich zonder gevecht krijgsgevangen maken. "Nauwelijks begonnen of de oorlog was voor ons alweer afgelopen." Een Duitse officier feliciteerde hen met het verstandige besluit. De mannen baalden vooral dat ze hun sigaren en twee verse rollades kwijtraakten.

Het gezin Toxopeus was op dat moment vanwege de Pinksterdagen op het vasteland. Toen ze terugkwamen, schrokken ze van de situatie die ze aantroffen. "De brandkast lag opengebroken achter het huis, zelfs de spaarpotten van de kinderen hadden ze leeggehaald. Een Duitse officier stapte rond met mijn jachtgeweer en in mijn leren jas en schoot op alles wat los en vast zat."

De hond van de familie bleek doodgeschoten, een paard zo mishandeld dat ook hij het niet overleefde. "Toen de meeste mensen de bezetting nog niet zo bar erg vonden, hadden ze ons de heleboel al afgeroofd", treurt Toxopeus.

Het gezin werd kort in een krijgsgevangenkamp vastgehouden, maar mocht uiteindelijk weer terug naar Rottumeroog, waar inmiddels tientallen Duitsers gestationeerd waren. Plannen om een luchtafweerpost te maken vielen in november 1940 letterlijk in het water toen de aangelegde stelling gebouwd bleek op een afkalvend stuk van het eiland.