Vollering wint Britse ronde, net geen derde ritzege voor Wiebes

Demi Vollering heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Haar eindzege kwam in de zesde en laatste etappe, die werd gewonnen door wereldkampioene Elisa Balsamo, niet meer in gevaar. Balsamo won de sprint in Felixstowe, voor Lorena Wiebes en Chloe Hosking

De 24-jarige Vollering had de leiderstrui in de derde etappe veroverd, toen ze de individuele tijdrit met ruime voorsprong won. Het is de zesde zege in haar carrière en de eerste meerdaagse wedstrijd die ze op haar naam schrijft.