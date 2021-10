Tsjechische premier Babis verliest verkiezingen; oppositie wil regering vormen

Zeman heeft meermalen gezegd dat hij de leider van de grootste partij zal vragen een regering te vormen. Dat is nog steeds Babis, omdat Fiala de leider is van een coalitie van partijen. Zijn eigen partij is de Burgerlijk Democratische Partij.

Babis zou een minderheidsregering kunnen vormen, maar gezien de parlementaire meerderheid van de oppositiepartijen heeft die nauwelijks kans van slagen. De kans is groot dat hij bij zijn eerste optreden in het parlement wordt weggestemd.

Vier jaar geleden vormde Babis al een minderheidsregering die al snel ten val kwam. Daarna vormde hij een nieuwe minderheidsregering met steun van de sociaaldemocraten en de communisten, maar die hebben nu beide de kiesdrempel niet gehaald.

Babis kan nog de steun zoeken van de rechts-populistische Vrijheid en Directe Democratie Partij, die ruim 10 procent van de stemmen heeft gekregen, maar hij zal het daarmee niet redden.

Populistisch

In Brussel wekte de koers van Babis zorgen, omdat hij een populistische en euro-sceptische toon aansloeg en een agressieve verkiezingscampagne voerde waarin hij migratie als een grote bedreiging voor Tsjechië afschilderde. Brussel vreest dat Tsjechië onder Babis dezelfde weg inslaat als Polen en Hongarije.

De 67-jarige Babis is een zakenman en miljardair, die een conglomeraat van bedrijven leidt waarmee hij ook een deel van de media controleert. Hij is de afgelopen jaren onder meer beschuldigd van misbruik van op valse gronden verkregen Europese subsidiegelden en betrokkenheid bij een milieuschandaal. Onlangs dook zijn naam ook op in de Pandora Papers. Hij zou via brievenbusfirma's in belastingparadijzen landgoederen in Frankrijk hebben gekocht.

Fiala tegenpool van Babis

Petr Fiala (57), een historicus, is in veel opzichten een tegenpool van Babis. Voordat hij de politiek in ging was hij eerst hoogleraar politieke wetenschappen aan de Karel Universiteit van Praag en daarna rector van de Masaryk Universiteit in Praag.

In 2012 werd hij minister van Onderwijs, en pas een jaar later werd hij lid van de Burgerlijke Democratische Partij, waarvan hij in 2014 werd benoemd tot leider.