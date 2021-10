Pogacar schrijft ook Ronde van Lombardije op zijn naam, schaart zich in illuster rijtje

Tadej Pogacar heeft na Luik-Bastenaken-Luik ook de Ronde van Lombardije gewonnen. Over een parcours van 239 kilometer was Pogacar de Italiaan Fausto Masnada te slim af. De Sloveen debuteerde in het laatste wielermonument van dit seizoen.

De 23-jarige wielrenner is de vierde die in één seizoen de Tour en de Ronde van Lombardije wint. Hij schaart zich daarmee in het illustere rijtje van Fausto Coppi, Eddy Merckx en Bernard Hinault.

Gehannes

Op een vernieuwd parcours reed Pogacar op 35 kilometer voor de streep weg bij Vincenzo Nibali en Romain Bardet. De Tourwinnaar kwam op de top van de Passo di Ganda alleen boven, maar kreeg al snel bezoek van Masnada.

De Italiaan wist op de klim al in het spoor van Pogacar te blijven en maakte met een goede afdaling het gat tot de Tourwinnaar kleiner. Ondertussen kon de groep achtervolgers, met grote namen als Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Adam Yates en Bardet, niet inlopen op de twee koplopers.

Maar na wat gehannes in die groep, waarin iedereen voornamelijk naar elkaar leek te kijken, werd de voorsprong alleen maar groter.