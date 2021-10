Energiecontracten opengebroken, 'consumenten soms met rug tegen de muur'

Door de hoge energieprijzen zien energieleveranciers zich genoodzaakt hun tarieven op te schroeven. Wie een variabel contract heeft, kan in januari een prijsverhoging verwachten. Sommige leveranciers halen die prijsverhoging al wat naar voren. Een enkele energiemaatschappij wil de contracten met klanten zelfs eenzijdig openbreken.

Zo heeft een kleine speler op de energiemarkt klanten per brief gevraagd om akkoord te gaan met een stevige tariefsverhoging. Ook klanten die hun tarief voor een jaar hadden vastgezet, zijn aangeschreven. Als klanten het niet eens zijn met het eenzijdig openbreken van hun contract, dan "staat het ze vrij om het contract op te zeggen".

De NOS zocht contact met twee energieleveranciers die contracten openbreken, maar zij waren niet bereikbaar voor commentaar. Het gaat om kleine bedrijven, met samen enkele duizenden klanten.

Openbreken contracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft "verschillende meldingen" ontvangen van bedrijven die contracten eenzijdig openbreken en onderzoekt die nu. Of er regels worden overtreden is afhankelijk van het type contract, zegt de ACM.

De Consumentenbond is stelliger: in principe mogen vaste contracten niet eenzijdig worden ontbonden. "Sommige bedrijven voeren het ontbreken van een automatische incasso of een te late betaling op als reden voor ontbinden. Dat mag niet", zegt woordvoerder Joyce Donat.

Volgens de bond is er wel een kleine ruimte in de wet voor extreme situaties. De vraag is in hoeverre een bedrijf rekening hoort te houden met prijsveranderingen en of het openbreken van een contract daarom geoorloofd is.

Donat voorziet spannende tijden: "Als dit geoorloofd is, dan is dat het failliet van de markt. Consumenten kunnen dan niet meer vertrouwen op contracten met vaste tarieven."

Dirk Heinhuis is een van de klanten bij wie een brief met tariefverhoging deze week op de deurmat viel. Hij reageert stomverbaasd: