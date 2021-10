De uitzending van zaterdag 9 oktober

Aanhouding Youssef T. roept veel vragen op

Youssef T., een volle neef en een van de advocaten van Ridouan Taghi, werd gisteren aangehouden. Hij zou met Taghi onder meer hebben gesproken over een uitbraak en drugshandel. Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) liet weten dat 'iedereen recht op een advocaat en vertrouwelijke communicatie' heeft.

Maar had het OM in dit geval niet eerder kunnen ingrijpen? En hoe kunnen dergelijke situaties worden voorkomen in de toekomst? Nieuwsuur spreekt advocaat en strafrechtdeskundige Geert-Jan Knoops.