Apple in hoger beroep in zaak Epic Games

Apple gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter die oordeelde dat het bedrijf meer mogelijkheden moet geven aan ontwikkelaars bij aankopen buiten de App Store om. De techreus wil niet dat appontwikkelaars hun eigen betaalsysteem hanteren en daarmee het betalen van commissies aan Apple omzeilen.

Apple en game-ontwikkelaar Epic Games zijn in een juridische strijd verwikkeld omdat de maker van het populaire spel Fortnite een eigen betaalsysteem in de app had ontwikkeld, tegen de regels van Apple in. Daarop verwijderde Apple het spel uit de softwarewinkel. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en vroeg de rechter een oordeel te vellen.

De rechter gaf Apple vorige maand op verreweg de meeste punten gelijk en het bedrijf sprak zelfs van een "klinkende overwinning". De rechter oordeelde onder meer dat Apple zich niet schuldig maakte aan monopolistisch gedrag.

Toch ziet Apple redenen om in beroep te gaan. Eerder ging Epic ook al in beroep, de topman van het bedrijf liet direct na de uitspraak weten er ontevreden mee te zijn.