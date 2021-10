Babygehuil uit vuilcontainer blijkt afkomstig uit speakers

De hulpdiensten zijn in Zoetermeer twee keer uitgerukt nadat meerdere mensen babygeluiden hadden gehoord uit ondergrondse vuilcontainers. In beide gevallen bleek het geen baby te zijn maar op afstand bediende speakers waarop babygeluiden werden afgespeeld.

De eerste meldingen over babygeluiden kwamen gisteren binnen van het Sanne van Havelteplein. De politie vond vervolgens een speaker in een ondergrondse container. Dit scenario herhaalde zich vanochtend aan de Van Stolberglaan, verderop in de stad. De speakers werden op afstand bediend en waren gewikkeld in een vuilniszak.

'Geen grap'

"Dit is niet iets om een grap mee uit te halen", laat een woordvoerder van de politie Den Haag weten. Er wordt geprobeerd te achterhalen wie de eigenaar is van de speakers.

In februari kon een pasgeboren baby levend uit een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam worden gered nadat een buurtbewoonster de politie had gebeld omdat ze gehuil had gehoord. Ook in 2014 werd een baby uit een ondergrondse container gered, eveneens in Amsterdam. De moeder van die baby werd afgelopen augustus na zeven jaar aangehouden.