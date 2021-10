100 jaar Klassieker: vijf memorabele duels tussen Ajax en Feyenoord

Feyenoord beklaagde zich over het harde spel van de Amsterdammers en Ajacied Fons Pelser werd een kwartier voor tijd uit het veld gestuurd wegens commentaar op de wedstrijdleiding. En de uitslag, aanvankelijk 3-2 voor Ajax, werd enkele weken later aangepast naar 2-2.

Op 9 oktober 1921, vandaag precies honderd jaar geleden, werd aan de Kromme Zandweg in Rotterdam het allereerste competitieduel tussen Feyenoord en Ajax gespeeld. Het predicaat 'Klassieker' had die wedstrijd natuurlijk nog niet, maar de toon voor de legendarische status van duels tussen Feyenoord en Ajax werd al wel gezet.

De Klassieker van 7 december 1980 werd legendarisch door het roemruchte ijsbalincident rond Wim Jansen, het Feyenoord-icoon dat kort daarvoor bij Ajax had getekend. Na een kort verblijf bij Washington Diplomats in de Amerikaanse competitie, maar dat maakte de transfer voor Feyenoord-fans niet minder moeilijk te verteren.

Ajax won 90 keer, Feyenoord 59 en 48 keer eindigde het duel in een gelijkspel. Niet iedere Klassieker was een klassieker, maar er zaten wel veel memorabele wedstrijden tussen. De NOS kiest er vijf uit vanwege de honderdste verjaardag.

Inmiddels zijn er 197 duels tussen beide rivalen afgewerkt en is de Klassieker altijd een van de hoogtepunten in de eredivisie.

Jansen zou zijn debuut maken tegen Feyenoord, in De Kuip. Bedreigingen van Rotterdamse 'fans' hielden hem niet weg uit het stadion waarin hij vijftien seizoenen had geschitterd. Maar zijn wedstrijd duurde slechts achttien minuten, vanwege een welgemikte ijsbal. Een toevalstreffer, bleek later.

Tijdens de warming-up werd Jansen op zijn oog geraakt. De dader was een 12-jarige Feyenoord-supporter. Die vertelde in 2014 dat hij 'geluk' had gehad. "Met alles wat ik in me had, gooide ik die sneeuwbal naar die Ajax-spelers. En wat had ik een mazzel dat ik die ijsbal gewoon keihard op zijn oog gooide! Bij Wim Jansen!"

Jansen probeerde het nog wel, maar werd - aangeslagen als hij was - genadeloos gezocht door de Feyenoord-spelers. Zelfs aanvoerder André Stafleu was verbaasd over zoveel meedogenloosheid. "Ik zag af en toe tackles... niet te geloven gewoon."

Na dik een kwartier ging Jansen alsnog naar de kant. Het hoornvlies van zijn linkeroog bleek beschadigd. Feyenoord won de Klassieker die middag met 4-2, dankzij goals van Richard Budding (twee keer), Pierre Vermeulen en Jan Peters. Bij Ajax kwamen de doelpunten van Wim Kieft en Piet Hamberg.

27 januari 2019: krankzinnige Klassieker in De Kuip (6-2)

Dat Ajax het seizoen 2018/2019 zou eindigen met de landstitel, de KNVB-beker en een plek in de halve finales van de Champions League, hadden weinigen op 27 januari 2019 kunnen voorspellen. Na een 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen ging een krankzinnige Klassieker met liefst 6-2 verloren in Rotterdam.