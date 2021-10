Hoe Ridouan Taghi vanuit zijn cel mogelijk alsnog strafbare feiten kon plegen

Een van de advocaten van Ridouan Taghi, Youssef T., werd gisteren aangehouden. Hij zou met Taghi onder meer hebben gesproken over een uitbraak en drugshandel. Een overzicht van wat we tot nu toe weten.

Taghi zou via briefjes met zijn advocaat hebben gecommuniceerd

Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij en Youssef T. waren bij hun gesprekken altijd van elkaar gescheiden door een glaswand. Zij spraken vaak urenlang met elkaar over krantenartikelen.

Omdat de advocaat en Taghi er rekening mee hielden dat justitie hen in de gaten hield, communiceerden zij volgens OM ook door briefjes omhoog te houden. Ze bedekten deze briefjes met hun handen zodat niemand kon meelezen. Na afloop krasten zij de berichten door.

Zij communiceerden mogelijk over een uitbraak en drugshandel

Taghi en zijn advocaat spraken volgens het OM over drugshandel en een mogelijke uitbraak. Het OM vermoedt dus dat Taghi vanuit zijn cel doorging met drugshandel via de communicatie met zijn advocaat. Naar de vermoedelijke uitbraakplannen wordt nog verder onderzoek gedaan.

Ook zouden Taghi en zijn advocaat persoonsgegevens hebben uitgewisseld over medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Medewerkers van deze dienst werken als bewaker in de EBI.

De aangehouden advocaat is een neef van Taghi

T. is een neef van Ridouan Taghi en had sinds maart toegang tot hem. Het OM kon hem de toegang niet weigeren, omdat hij advocaat is. Wel werden hierover al langer zorgen geuit. Demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming bevestigde gisteren dat geprobeerd is om deze advocaat bij Taghi weg te houden, maar dat dat juridisch niet mogelijk was. "Er waren geen concrete aanwijzingen, maar het was ons een doorn in het oog."

Ook Peter R. de Vries, die kroongetuige Nabil B. bijstond in de zaak-Marengo, wist over de situatie en trok hierover aan de bel, meldt het Parool op basis van ingewijden.

