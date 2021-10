Bottas houdt Verstappen van poleposition in Turkije: 'Mercedes op snelheid sterker'

Valtteri Bottas begint zondag bij de Grand Prix van Turkije van poleposition. De Finse coureur eindigde in de kwalificatie op de tweede plaats en hield nummer drie Max Verstappen achter zich.

Lewis Hamilton reed de beste tijd. De Brit, die in november 2020 op het circuit in Istanbul zijn zevende wereldtitel veiligstelde, begint zondag echter vanaf de elfde plaats, omdat hij vrijdag van de wedstrijdleiding een gridstraf (van tien plaatsen) had gekregen voor het vervangen van de verbrandingsmotor in zijn Mercedes.

"De auto had onvoldoende in zich om voor poleposition mee te doen, maar ik ben behoorlijk tevreden", zei Verstappen na afloop. "Ik denk dat dit het maximale was nadat we het gisteren wat moeilijk hadden."

Verstappen verwacht zondag een zware race. "Ik denk niet dat we Mercedes op snelheid kunnen verslaan, maar ik zal proberen Valtteri te volgen."

'Voelt als poleposition'

Hamilton verheugt zich naar eigen zeggen op de race. "Ik beschouw dit als een pole, hoewel ik als elfde moet starten. Het wordt niet makkelijk morgen om vanaf de elfde plaats naar voren te komen. Het is met deze auto's lastig inhalen, maar waar een wil is, is een weg."