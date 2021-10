Geblesseerde Brobbey mist duel met Jong Wales en keert terug naar Leipzig

De 19-jarige spits van Jong Oranje viel vrijdagavond geblesseerd uit na bijna een half uur voetballen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Zwitserland (2-2) . Hij mist daardoor het EK-kwalificatieduel met Jong Wales, dat dinsdag op het programma staat in Nijmegen.

Jong Oranje, dat vorige maand in het eerste duel te sterk was voor Jong Moldavië, is voorlopig terug te vinden op de vierde plaats in de poule. De groepswinnaar en de beste nummers twee plaatsen zich voor het EK in Georgië en Roemenië in 2023.