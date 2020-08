Amerikaan die de eerste digitale foto maakte overleden

De maker van de eerste digitale foto is op 91-jarige leeftijd overleden. Russell Kirsch bouwde in 1957 een fotoscanner omdat hij benieuwd was of een computer ook naar de wereld zou kunnen kijken. Voor zijn eerste experiment gebruikte hij een babyfoto van zijn zoon Walden.

Als overheidsmedewerker had Kirsch de beschikking over de SEAC, de eerste programmeerbare computer van de VS. Hoewel die eigenlijk bedoeld was voor officiële berekeningen, gebruikte het team de apparatuur ook wel eens om uit te proberen wat er nog meer met computers gedaan kon worden.

"Ik moet toegeven dat ik soms wel eens tijd gebruikte die eigenlijk bedoeld was voor zogenaamd nuttigere resultaten, zoals berekeningen over thermonucleaire wapens", biechtte Kirsch ooit op.

Pixels

Voor zijn foto-experiment bedacht Kirsch dat het handig zou zijn om een afbeelding digitaal in kleine stukjes te hakken, pixels. Voor zijn eerste foto die, van 5 bij 5 centimeter groot, gebruikte hij een resolutie van 176x176 pixels. Een fractie van de vele miljoenen pixels die fotocamera's tegenwoordig gebruiken.

Later realiseerde Kirsch zich dat het fout was geweest om de pixels allemaal kleine vierkantjes te maken. Daarmee gingen de natuurlijke vormen op een foto verloren. "Vierkant was een logische keuze, maar ook erg dom en de wereld heeft er altijd last van gehouden."

De originele foto is inmiddels een museumstuk. Walden zelf is er nog altijd trots op. "Wat is het toch leuk dat mijn vader voor die eerste foto geen tabel of zo koos, maar een echt, levend, klein, kwijlend mensje, ik toevallig."