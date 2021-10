Fransman Rabiot mist finale Nations League na positieve coronatest

Frankrijk bereikte de finale in San Siro door donderdagavond België met 3-2 te verslaan. Tegenstander Spanje versloeg in de andere halve finale Italië (2-1).

De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat de middenvelder niet vervangen. Aurélien Tchouaméni wordt naar alle waarschijnlijkheid de vervanger van Rabiot in de Franse basisopstelling. Rabiot speelde in de halve finale 75 minuten en werd toen ook vervangen door Tchouaméni.

Adrien Rabiot ontbreekt zondagavond in de finale van de Nations League tegen Spanje. De Franse middenvelder heeft positief getest op covid-19. Rabiot is in isolatie gegaan en reist niet met de rest van de selectie van Turijn naar Milaan.

De finale van de Nations League tussen Frankrijk en Spanje in Milaan (20.45 uur) wordt rechtsreeks uitgezonden door de NOS. Het duel is te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via een livestream te bekijken.