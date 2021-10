Chinese president Xi: hereniging met Taiwan moet vreedzaam gebeuren

Taiwan voelde zich genoodzaakt om ook militaire vliegtuigen de lucht in te sturen. Volgens sommige deskundigen besloot China tot het machtsvertoon als waarschuwing, met het oog op de nationale feestdag morgen in Taiwan.

De president repte met geen woord over het Chinese machtsvertoon van afgelopen week. Het land stuurde in een paar dagen tijd zo'n 150 straaljagers en bommenwerpers richting Taiwan. Op vrijdag en zaterdag ging het om bijna veertig gevechtsvliegtuigen , op zondag waren het zestien toestellen .

"De historische opdracht van een complete eenwording van het moederland moet worden voltooid en dat gaat ook gebeuren", zei Xi. "Als dat gaat op een vreedzame manier is dat het beste voor de hele Chinese natie, inclusief het Taiwanese volk." Het democratische Taiwan is in de ogen van Peking een afvallige provincie.

De hereniging tussen China en Taiwan moet op een vreedzame manier tot stand komen, heeft de Chinese president Xi gezegd. Hij hield een toespraak in de Grote Hal van het Volk in Peking, bij een ceremonie ter gelegenheid van de Chinese revolutie in 1911.

Dit is een van de belangrijkste projecten van Xi, misschien wel zijn levenswerk. De president heeft gezegd het Taiwandossier niet te willen doorschuiven naar volgende generaties. In de komende jaren zal hij dus op zijn minst het fundament willen leggen voor wat Peking de 'hereniging' met Taiwan noemt."

"President Xi hoefde vanochtend in zijn toespraak geen oorlogstaal te gebruiken. De boodschap was eerder deze week goed duidelijk gemaakt met die gevechtsvliegtuigen richting Taiwan. Normaal heeft Xi wel wat hardere taal, bijvoorbeeld dat Taiwan desnoods met geweld moet worden teruggebracht onder de vleugels van de Chinese Volksrepubliek.

President Xi sloeg in zijn toespraak een mildere toon aan dan in juli, toen hij zei dat elke poging van Taiwan tot onafhankelijkheid zou worden neergeslagen. Ondanks de minder stevige woorden is ook de nieuwste toespraak slecht ontvangen in Taiwan. "De toekomst van het land ligt in handen van het Taiwanese volk", liet het presidentiële kantoor weten.

Ook benadrukte Taipei nog maar eens dat het het principe van "een land, twee systemen" niet ziet zitten. Dat bestuursmodel werd eerder toegepast bij Hongkong, maar die stadstaat heeft in de loop der tijd steeds meer autonomie moeten afstaan aan Peking en daarmee aan de Communistische Partij.

NOS op 3 maakte deze uitlegvideo over Taiwan, dat ook een rol speelt in de twist tussen China en de VS: