Kerken zitten in hun maag met muntgeld uit de collecteschaal

Kerken hebben steeds meer moeite om de opbrengst van de collecte veilig te stallen bij een bank. Nu steeds meer bankfilialen verdwijnen is het nauwelijks meer mogelijk om dat muntgeld veilig in de buurt te storten.

"Dit is een groot probleem voor onze oudere vrijwilligers", zegt penningmeester John van Dijck van de Immanuelparochie in Zevenbergen tegen Omroep Brabant. "Om zo'n eind op pad te gaan met contant geld is voor mensen tussen de zeventig en tachtig jaar niet te doen. Bovendien hebben we niet de middelen om de kilometers te vergoeden. Het is niet zo dat we armlastig zijn, maar we kunnen wel iedere euro hard gebruiken."

Het gaat niet om kleine bedragen, blijkt uit een inventarisatie van de regionale omroep. Met de wekelijkse collectes, verkoop van kaarsjes en offerblokken wordt soms 10.000 euro per maand opgehaald. Daar zitten biljetten tussen, maar een groot deel is muntgeld.

Dertig kilometer heen en terug

Tot voor kort kon de kerk In Zevenbergen dat geld nog storten bij de Rabobank in het centrum. Maar samen met dat filiaal verdwenen ook de muntautomaten. "Nu moeten ze ruim dertig kilometer heen- en terugrijden naar de dichtstbijzijnde muntjesautomaat in Etten-Leur of Roosendaal", aldus penningmeester Van Dijck.

Sinds 1 oktober zijn alle geldautomaten van Rabobank, ABN Amro en ING samengegaan in Geldmaat, herkenbaar aan de felgele automaten. Op veel plekken biedt Geldmaat de mogelijk om bankbiljetten te storten, maar voor muntgeld kun je alleen terecht bij de Geldmaat-automaten in bouwmarkten.