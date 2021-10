ProRail zoekt bever die met tunnel dienstregeling overhoop gooide

ProRail is samen met een ecoloog op zoek naar een bever die een gang onder het spoor tussen Assen en Groningen groef. Door die gang bestond de kans dat het spoor zou verzakken.

Door de herstelwerkzaamheden lag het treinverkeer gisteravond en vanochtend stil. Rond 08.00 uur kon het treinverkeer weer volgens dienstregeling worden hervat, meldt RTV Noord.

De bevergang en de verzakkingen werden ontdekt door een ecoloog, die wist dat er een beverburcht in de buurt zat. Inmiddels is de gang gedicht, maar de aanstichter loopt nog vrij rond.

In Nederland is de bever een beschermde diersoort, waar niet op gejaagd mag worden. Daarom hebben alleen waterschappen in bepaalde gevallen de bevoegdheid om bevers te vangen. Maar, zegt een woordvoerder, "op dit moment hebben wij niet het juiste materieel om een bever te vangen, de kooien die wij hebben zijn niet geschikt voor op het land".

Bever laat zich niet zien

Toch moet er snel gehandeld worden, zegt de woordvoerder van ProRail. "Als zo'n dier in de buurt zit, is de kans groot dat het weer gebeurt." De provincie Drenthe kijkt nu welke maatregelen er kunnen worden getroffen.

Door alle werkzaamheden met machines heeft de bever zich niet meer laten zien. ProRail zegt bovendien niet te weten of het om een of meerdere bevers gaat.

Er wordt de komende tijd extra gelet op graafsporen langs het spoor. Ook heeft de spoorwegbeheerder laten weten de bever of bevers zelf te willen vangen met een speciale beverkooi. Als dat lukt, worden ze uitgezet in een gebied waar ze minder schade aanrichten.