Vier maanden na hartstilstand is het oorverdovend stil rondom Eriksen

Na uren tussen hoop en vrees kwam het bericht dat Eriksen bij kennis was en zijn toestand stabiel. Vanaf dat moment begon zijn revalidatie. Hij kreeg een inwendige defibrillator, om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen.

Zaterdag 12 juni, het EK-duel Denemarken-Finland in Kopenhagen. Het ineenzakken, de paniek, het reanimeren, het ongeloof, de tranen, het respect. De hartstilstand van Eriksen op het veld zal voor altijd een plek hebben in de geschiedenis van het voetbal.

Zijn laatste post op zijn socials dateert ook van begin augustus, toen Eriksen op het complex van Inter met zijn teamgenoten op de foto ging. Sindsdien blijft het stil rondom de voetballer. Een overzicht van de afgelopen maand.

8 september: 'Eriksen mag voorzichtig gaan trainen'

Volgens La Gazzetta dello Sport mag Eriksen vanaf oktober weer voorzichtig gaan trainen. Dat wil zeggen: lichte lichamelijke inspanningen, zoals fietsen, wat wandelen of een balletje hooghouden. De Italiaanse krant schrijft dat hij dat gaat doen in zijn thuisland Denemarken.

Tevens wordt beschreven dat het onwaarschijnlijk is dat de creatieve middenvelder in Italië blijft voetballen. Met zijn inwendige defibrillator is het in de Serie A namelijk verboden om te sporten. Daarom zou een terugkeer naar Ajax of Denemarken een optie zijn.

15 september: 'OB droomt van terugkeer Eriksen'

Nu duidelijk is dat Eriksen niet in de Serie A mag spelen, ziet zijn oude club Odense Boldklub zijn kans schoon om de 29-jarige Deen terug te halen. Eriksen verliet de club al in de jeugd om voor Ajax te gaan spelen.