Martin wil nog een keer schitteren in Lombardije: 'Mollema is mijn aartsrivaal'

In de Ronde van Lombardije in 2014 kijken de favorieten vooral naar elkaar, bang om te verliezen. Uiteindelijk verliezen ze allemaal.

Voor de renner die hobbelend en stoempend richting de finish in Bergamo sprint, is het allesbehalve een flutkoers. Als Daniel Martin zijn armen in de lucht steekt, is dat van pure extase. Hij is de pechduivel voorgebleven. Eindelijk.

"Het was de makkelijkste Lombardije die ik ooit heb gereden", vertelt de 35-jarige Martin aan de vooravond van zijn dertiende Ronde van Lombardije. Het wordt de laatste koers van de meest succesvolle Ierse profrenner van zijn generatie. Een afscheid in Bergamo, de stad waar hij zeven jaar geleden zegevierde.

Daar houdt de vergelijking ook op, want de editie van 2021 lijkt juist gemaakt voor klimmers. "In 2014 hoefde er niet heel veel te worden geklommen, eigenlijk niets voor mij. Ik was van plan om aan te vallen op de laatste klim naar het centrum van Bergamo, maar het was zo smal met al het publiek dat er geen doorkomen aan was. Zo kwamen we met nog best een grote groep in de laatste kilometer. Om eerlijk te zijn, wist ik niet eens dat ik een gaatje had. Ik wilde gewoon de laatste bocht als eerste door."

Pechduivel

Een paar maanden eerder had Martin ook al alle troeven in handen om voor de tweede keer op rij Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Maar toen ging hij in de laatste bocht onderuit.

Daarna ging de Ier met grote ambities van start in de Giro d'Italia. Heel Ierland keek uit naar zijn komst, want de Giro begon dat jaar in Belfast en vervolgde daarna zijn weg met twee ritten in Ierland. Martin zou Dublin niet eens halen.

De kopman van Garmin schoof onderuit in de ploegentijdrit, nam een paar van zijn ploeggenoten mee in zijn val en verliet de koers in een ambulance. "Veel mensen herinneren zich alleen die valpartijen", vertelt Martin vele jaren later. "Maar dan vergeten ze dat ik ook tweede werd in de Waalse Pijl, voor het eerst top-10 reed in de Vuelta én Lombardije won. En het was het jaar dat ik mijn vrouw (voormalig olympisch atlete Jessica Andrews) leerde kennen."