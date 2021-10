Rus verliest kansloos van Kvitová in Indian Wells, ook Raducanu uitgeschakeld

Arantxa Rus heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen bij het WTA-toernooi in Indian Wells. Ze werd in de tweede ronde kansloos uitgeschakeld en verloor met 2-6, 2-6 van Petra Kvitová, de Tsjechische nummer elf van de wereld.

Rus, die mondiaal op plaats 68 staat, had niets in te brengen tegen de krachtige slagen van de tweevoudig Wimbledonwinnares (2011 en 2014). Kvitová liep direct uit tot 4-0 en haalde eenvoudig de eerste set binnen.

Pas in de tweede set werd het aanvankelijk spannender met een paar lange games, maar vanaf 2-2 won Rus geen game meer. Rus, die eind vorige maand het ITF-toernooi van Valencia op haar naam schreef, won in de eerste ronde nog eenvoudig (6-0, 6-1) van de Amerikaanse Alycia Parks.

US Open-kampioene Raducanu ook uitgeschakeld

Ook Emma Raducanu strandde in de tweede ronde. De Britse tennisster was in haar eerste duel sinds haar verrassende titel op de US Open niet opgewassen tegen Aljaksandra Sasnovitsj, die in de tweede set vanaf 2-4 vier games op rij won: 6-2, 6-4.

De Canadese Leylah Fernandez, die in september de US Open-finale van Raducanu verloor, kende wel een goed begin door de Française Alizé Cornet te verslaan (6-2, 6-3).