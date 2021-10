'Schoolboekenmakers censureren lesstof die religieus gevoelig ligt'

De vier grootste makers van lesboeken in Nederland censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen, schrijft NRC. Dit wordt met name in het basisonderwijs gedaan om streng-christelijke scholen niet als klant te verliezen.

De krant sprak met freelance makers van lesstof die onder meer de opdracht kregen om 'aardse' zaken als kermis, carnaval en tatoeages te vermijden. Deze makers werken of werkten voor uitgeverijen Malmberg, Zwijsen, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff.

Andere verboden of controversiële onderwerpen zijn onder meer vrouwelijke predikanten en de evolutieleer. Het afbeelden of noemen van dinosauriërs wordt dan ook afgeraden. Een maker vertelt aan de krant dat ze in opdracht van een van de grote uitgeverijen een spaarvarken moest vervangen voor een spaarolifant, omdat varkens voor moslims onrein zijn.

Ook moest ze een bikinitopje aan een waslijn vervangen voor een sok. En omdat sprookjesfiguren gevoelig kunnen liggen op christelijke scholen mocht ze niet schrijven over heksen, maar moest ze het hebben over "een 'gewone' gemene vrouw".

Eigen normen en waarden

Met name uit de reformatorische hoek wordt bij de uitgeverijen gelobbyd voor lesmethoden die voldoen aan de eigen normen en waarden, schrijft de krant.

In een reactie aan NRC laten de uitgeverijen weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld, maar zeggen ze wel "rekening te houden met gevoeligheden in de maatschappij".