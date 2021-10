Verstappen en Hamilton volgend jaar in recordaantal van 30 races?

De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat opnieuw gepland in het eerste weekend van september, pal na Spa-Francorchamps en net voor de Italiaanse GP.

Op 20 maart staat de eerste grand prix op het programma. Niet zoals gebruikelijk in Australië, maar net als dit jaar in Bahrein. Het seizoen eindigt eind november of begin december met de traditionele avondrace in Abu Dhabi.

De aftrap is volgens de conceptkalender op 23 februari met een driedaagse wintertest in Catalonië. Daar maakt de nieuwe generatie Formule 1-auto's voor het eerst meters op het asfalt. Twee weken later verkast het circus naar Bahrein voor nog zo'n testserie.

En dat is nog niet alles: de Formule 1 overweegt zeven sprintraces. Experimenten in Engeland en Italië zijn volgens het Formule 1-management prima verlopen.

"Het goede nieuws is dat er 23 circuits zijn die ons willen ontvangen. En gelukkig krijgen we een fatsoenlijke winterstop: we hoeven niet meer tot de kerst door te racen", zegt teambaas Otmar Szafnauer van Aston Martin. "We wilden meer lucht in de schema's en wat minder vlieguren om onze mensen een beetje te ontzien. Dat is niet helemaal gelukt, maar het is ook een vreselijke puzzel."

De complexiteit wijt Szafnauer aan de pandemie. "Covid maakt plannen lastig. Sommige circuits wilden naar achteren schuiven, in de hoop dat corona dan is verdwenen."

Weinig verzet

Anders dan in het verleden is er weinig verzet tegen het uitdijende schema. "De Formule 1 heeft een zware periode achter de rug. We mogen blij zijn dat het goed gevuld is en moeten flexibel zijn", vindt Laurent Mekies van Ferrari.

De sportief directeur erkent dat het een zware wissel trekt op zijn team. "We doen er alles aan om onze mensen gezond en fit te houden, zowel fysiek als mentaal. Elke renstal moet investeren in het welzijn van werknemers. Daar ontkom je niet aan."